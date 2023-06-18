Dünya dışında yaşam için en ideal yer bulundu. NASA’dan çok konuşulacak keşif

Satürn’ün uydusunda hayati öneme sahip bir yapı taşı olan bir element bulundu. Uydunun Dünya dışında yaşam için 'en ideal' yer olma olasılığını ortaya çıkardı.

Dünya dışında yaşam için en ideal yer bulundu. NASA’dan çok konuşulacak keşif

Berlin Free Üniversitesinden gezegen bilimci Frank Postberg yaşamak için gerekli olan bir elementin daha Dünya dışında bulunduğunu ifade etti.

NASA Satürn keşif aracı Cassini’nin 2017’de topladığı verilere dayanan araştırma, buzla kaplı uydunun altındaki kayalık zeminde yer alan okyanusta fosfatın varlığı keşfedildi. Fosfat bileşiğindeki fosfor elementi, DNA’nın yapısında bulunuyor. Uyduda geçmişte de karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen ve kükürt bulunmuştu.

DÜNYA DIŞINDA BU YERDE DE YAŞANABİLİR

Fosforun bulunmasıyla Enceladus’un yaşam için gerekli tüm elementlere sahip bulunması, uydunun Dünya dışında yaşam için “en ideal” yer olma olasılığını arttırdı.

Fosforun Dünya dışı okyanuslarda nadir bulunduğu için güneş sisteminin veya galaksinin başka yerlerinde yaşamın olamayacağını öne sürüyordu.

Postberg, söz konusu keşfin, fosfat bakımından zengin Jüpiter’in uydusu Europa veya cüce gezegen Plüton gibi yer altı okyanusuna sahip güneş sistemi dışındaki uydu ve gezegenlerde potansiyel yaşamın işareti olabileceğini aktardı. Araştırmada Enceladus’un insanlık için potansiyel ev sahibi olup olamayacağını anlamak amacıyla daha büyük bir veri örneğinin analiz edilmesinin gerektiği vurgulandı.

Araştırmanın sonuçları “Nature” adlı bilim dergisinde yayımlandı.

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