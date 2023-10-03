Dünya e-ticaret devi Türkiye'deki tesisini resmen açıyor

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, 100 milyon dolardan fazla yatırımla hayata geçirdiği Türkiye'deki ilk lojistik merkezinin resmi açılışını yarın gerçekleştirecek.

KAYNAK: AA
Dünya e-ticaret devi Türkiye'deki tesisini resmen açıyor

Amazon'un 2022 yılında 100 milyon doları aşkın yatırım yaparak, Tuzla'da faaliyete geçirdiği lojistik üssünün resmi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Amazon'un Türkiye'deki ilk lojistik merkezi olarak Eylül 2022'de faaliyete başlayan merkez, o tarihten bu yana yüzlerce yeni istihdam fırsatı yaratmış, Türkiye'deki KOBİ'lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına katkılar sağlamıştı.

amazon-un-turkiye-deki-ilk-lojistik-ussu-acildi.jpgTürkiye'deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği de ön planda tutan Amazon'un 2040 yılına kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak binaların ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde 100 elektrik enerjisiyle karşılama politikasını sürdürüyor.

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