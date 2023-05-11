Dünya genelinde 2022 yılında 71 milyondan fazla insan yerinden edildi

Norveç Mülteci Konseyi’ne (NRC) bağlı Ülke İçi Yer Değiştirme Merkezi’nin (IDMC) yayınladığı raporda, 71.1 milyon kişinin 2022 yılında yerlerinden edildiği kaydedildi.

Dünya genelinde 2022 yılında 71 milyondan fazla insan yerinden edildi

Dünya çapında farklı ülkelerde devam eden iç çatışmalar ve doğal afet sebebiyle yerlerinden edilen insanların sayısı artıyor.

Norveç Mülteci Konseyi’ne (NRC) bağlı Ülke İçi Yer Değiştirme Merkezi’nin (IDMC) yayınladığı raporda, dünya genelinde 71.1 milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiği kaydedildi.

Raporda sayının bu zamana kadar “en yüksek oran” olduğu ifade edilirken 2022 yılında evlerini terk eden kişilerin büyük çoğunluğunun Ukrayna ve Pakistan’da olduğu kaydedildi. Ukrayna’daki 17 milyon kişinin savaş nedeniyle yerinden edildiği aktarılan raporda Pakistan’daki 8 milyon kişinin de geçen yıl ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi. Raporda, yerlerinden edilme nedenleri arasında Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, Afrika’da devam eden çatışmalar ve dünya genelinde meydana gelen doğal afetler yer aldı.

Yerlerinden edilen kişilerin başta Suriye olmak üzere Ukrayna, Sudan, Afganistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kolombiya, Etiyopya, Yemen, Nijerya ve Somali gibi ülkelerde olduğu belirtildi. Sayının 2021 yılında 38 milyon olduğu aktarılırken bu oranın yüzde 60’lık bir artış gösterdiği kaydedildi. Raporda, ayrıca Ukrayna’daki savaşın küresel gıda krizi oluşturduğu ve yıllar içerisinde bu krizin artmasından endişe edildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, Sudan’da 15 Nisan’da başlayan iç çatışmalar nedeniyle 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtilmiş, bu sayının daha da artacağından endişe duyulduğu açıklanmıştı.

(AA)

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