Dünya Gıda Programından Gazze uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Gazze'deki duruma ilişkin, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım noktalarında yeterince gıda yok." dedi.

KAYNAK: AA
Dünya Gıda Programından Gazze uyarısı

WFP'nin sosyal medya platformu X hesabında, Skau'nun, Gazze'ye yaptığı ziyarette bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu video paylaşıldı.

Skau, Gazze'de sığınakları ve insani yardım dağıtım noktalarını ziyaret ettiğini belirterek, amacının Gazze halkına ve WFP personeline "destek, dayanışma ve bağlılıklarını" göstermek olduğunu kaydetti.

WFP'nin Gazze'de şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde kişiye yardım sağladığını aktaran Skau, "Bu yeterli değil." diye konuştu.

Skau, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım kanallarında yeterince gıda yok. Dışarıda yemeğimiz var, alamıyoruz ve dağıtamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de "insani ateşkese ihtiyaç duyduklarını" bildiren Skau, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılması için "daha fazla geçiş noktası açılması gerektiğini" vurguladı.

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