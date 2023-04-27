Dünya giyim devi binlerce çalışanı işten çıkarıyor

Bu kapsamda iş gücünün yaklaşık 1800 kişi azaltılacağı bir yeniden yapılandırma planı duyuruldu.

Geçici üst yönetici Bob Martin, bu adımın işletme modelini basitleştirip optimize ederek, yaratıcılığı artırarak ve müşteri deneyimini her boyutta geliştirerek GAP'i yeniden yapılandırmak için gerekli olduğunu belirtti.

Şirket, bu hamlenin yıllık 300 milyon dolar tasarruf sağlamasını bekliyor. GAP, Eylül 2022'de çeşitli departmanlarda yaklaşık 500 çalışanın işine son vermişti.

2022'nin son çeyreğinde beklentilerin üzerinde zarar açıklayan şirket, 2023 satışlarının da tahminlerinin altında kalacağını bildirmişti.

DROPBOX, 500 PERSONELİNİ İŞTEN ÇIKARARYOR

Bulut depolama şirketi Dropbox, ekonomik gerilemeden kaynaklanan baskı nedeniyle yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen 500 personelini işten çıkaracağını açıkladı.

Şirketin üst yöneticisi Drew Houston, bu durumun müşterileri ve işleri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirterek, daha önce kazanç sağlayan yatırımların artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Bu kararın, şirketin uzun vadeli büyüme stratejisi ile uyumlu olduğunu ve şirketin daha da güçlü ve dayanıklı hale gelmesine yardımcı olacağını belirtti.

Dropbox, işten çıkarmaların yanı sıra, bazı ofislerinin kapatılması ve diğer maliyet tasarrufu önlemlerinin de alınacağını açıkladı.