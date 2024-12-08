Dünya Halter Şampiyonası'nda 3 madalya

92 ülkeden 471 sporcunun katıldığı organizasyona, kadınlarda 226, erkeklerde ise 245 atlet katılıyor. Türkiye, bu büyük organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek 3 madalya elde etti.

YUSUF FEHMİ GENÇ, 2 BRONZ MADALYA ALDI

Erkekler 67 kilo kategorisinde mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, silkme yarışmasında 181 kilogram ile bronz madalya kazandı. Toplamda ise 327 kiloluk derecesiyle Dünya üçüncüsü olarak, bir başka bronz madalyanın sahibi oldu. Genç, koparma dalında ise 146 kilogramla dördüncü sırada yer aldı.

KAAN KAHRİMAN'DAN DÜNYA REKORU

Aynı kiloda yarışan Kaan Kahriman, koparma disiplininde 148 kilogram kaldırarak gençler dünya rekorunu kırdı ve bronz madalyaya ulaşmayı başardı. Silkmede 175 kilogramla beşinci sırada yer alan Kahriman, toplamda ise 323 kilogramla mücadeleyi tamamladı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcuları, antrenörleri ve kulüpleri tebrik etti.