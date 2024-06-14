Dünya Joe Biden’ı konuşuyor! İtalya Başbakanı Meloni’yi şoke eden anlar

Geleneksel aile fotoğrafı çekimi sırasında, devlet başkanları ve cumhurbaşkanları basın mensuplarına poz verirken, bir paraşüt gösterisi de onların ilgisini çekti.

Ancak bu sırada, ABD Başkanı Joe Biden’ın liderlerin toplandığı alandan ayrılıp farklı bir yöne doğru yürümesi kameralara yansıdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, Biden’ı kolundan tutarak diğer liderlerin yanına geri getirdiği görüldü.

Zirvenin ilk oturumlarına geçilirken, liderler Afrika, iklim değişikliği ve kalkınma gibi önemli konuları ele almaya başladılar.

İtalya Başbakanı Meloni, açılış konuşmasında G7’nin dünyaya açık değerler sunan bir mekanizma olduğunu vurgulayarak, zirvenin iki gününde somut ve ölçülebilir sonuçlar elde edileceğine olan inancını dile getirdi. Meloni’nin bu sözleri, G7’nin küresel sorunlara yönelik çözüm odaklı yaklaşımını yansıtıyor.