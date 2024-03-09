Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’de korkunç olay. Genç kadın öldü annesi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir’de korkunç olay. Genç kadın öldü annesi ağır yaralandı
İzmir’in Konak ilçesinde yaşanan dehşet dolu olayda bıçaklı saldırgan 20 yaşındaki genç kızı hayattan koparırken annesini ise ağır yaraladı.

Konak’ta bir anne kız, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde alkollü olduğu öne sürülen 31 yaşındaki Y.Y. adlı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin olayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZI HAYATTAN KOPARDI

Parkta alkollü olduğu iddia edilen saldırgan Y.Y.’nin bıçak darbelerine maruz kalan anne ve kızı, yaralı halde olay yerine gelen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonucunda 40 yaşındaki anne O.T.’nin ağır yaralandığı ve tedavisinin sürdüğü, 20 yaşındaki İlayda Alkan’ın ise hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bıçaklı saldırgan ise polis tarafından yakalanarak emniyette gözaltına alındı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan, bıçaklı saldırgan Y.Y.'nin bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı ve olay yerinde ikinci bir bıçak daha bulunduğu bilgisi alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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