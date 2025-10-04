Dünya kararıyor: NASA verileri korkuttu! Son 24 yıl incelendi

Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Langley Araştırma Merkezi'nden Norman Loeb liderliğinde yürütülen ve Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya’nın yansıtma özelliği önemli ölçüde geriledi. Bu durum, Dünya'nın daha fazla güneş enerjisi emdiği ve ısınma eğiliminin arttığı anlamına geliyor.

KUZEY YARIMKÜRE'DE KARARMA DAHA HIZLI

Araştırmalar, her iki yarımkürenin de karardığını gösteriyor. Ama Kuzey Yarımküre'deki kararma hızı, diğer bölgelere kıyasla daha endişe verici seviyelerde.

Bilim insanları, bu durumun buzulların erimesi ve bulut örtüsündeki azalmayla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. Özellikle Kuzey'de bulut oluşumunu tetikleyen aerosollerin azalması, daha fazla kararmaya yol açıyor.

BU KARARMA NEYİ ETKİLER?

Bu asimetrik kararma, yağış düzenlerinde ciddi bozulmalara neden olabilir. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleştiği bu dönemde, bu tür gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.