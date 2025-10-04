Dünya kararıyor: NASA verileri korkuttu! Son 24 yıl incelendi

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya kararıyor: NASA verileri korkuttu! Son 24 yıl incelendi

Son yirmi dört yılda Dünya'nın ışığı yansıtma yeteneğinin azaldığı, NASA ve NOAA uydularından elde edilen verilerle ortaya kondu. Araştırmacılar, bu durumun özellikle Kuzey Yarımküre'de daha hızlı gerçekleştiğini belirtti.

Uluslararası Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Langley Araştırma Merkezi'nden Norman Loeb liderliğinde yürütülen ve Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)'te yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, Dünya’nın yansıtma özelliği önemli ölçüde geriledi. Bu durum, Dünya'nın daha fazla güneş enerjisi emdiği ve ısınma eğiliminin arttığı anlamına geliyor.

8-001.webp

KUZEY YARIMKÜRE'DE KARARMA DAHA HIZLI

Araştırmalar, her iki yarımkürenin de karardığını gösteriyor. Ama Kuzey Yarımküre'deki kararma hızı, diğer bölgelere kıyasla daha endişe verici seviyelerde.

Bilim insanları, bu durumun buzulların erimesi ve bulut örtüsündeki azalmayla doğrudan ilişkili olduğunu düşünüyor. Özellikle Kuzey'de bulut oluşumunu tetikleyen aerosollerin azalması, daha fazla kararmaya yol açıyor.

98.webp

BU KARARMA NEYİ ETKİLER?

Bu asimetrik kararma, yağış düzenlerinde ciddi bozulmalara neden olabilir. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin daha da belirginleştiği bu dönemde, bu tür gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Son Haberler
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
Süper Lig'de atıldı! Herkes bu golü konuşuyor: İzleyenlerin ağızları açık kaldı
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
İstanbul Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü! Arama çalışmaları sürüyor
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Selahattin Demirtaş için tahliye başvurusu! MHP yeşil ışık yakmıştı...
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Arda Güler Real Madrid'de sevgilisi Barcelona'da! Duru Nayman’ın seçtiği meslek herkesi şaşırttı
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin VAR hakemi açıklandı!