Dünya kozmetik devinde büyük ihmal! ABD'de toplatıldı Türkiye'de hala satışta

Fransız kozmetik devi L’Oréal’e ait La Roche-Posay’in popüler akne tedavi ürünü 'Effaclar Duo' ABD’de toplatıldı. Bağımsız laboratuvar Valisure’un yaptığı testlerde, ürünün FDA’nın (Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi) güvenli sınırının 800 katı kadar benzoil peroksit içerdiği ortaya çıktı.

Akne tedavisinde yaygın olarak kullanılan benzoil peroksitin yüksek sıcaklıklara ya da UV (Ultraviyole) ışınlarına maruz kalınması durumunda kanserojen madde etkisi gösterdiği biliniyor.

Şirket, kalite standartlarını korumak için ürünleri proaktif olarak piyasadan çektiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, bu tür maddelerin uzun süreli kullanımının cilt sağlığına ciddi zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Benzoil peroksit ve salisilik asit içeren ürünler, şiddetli alerjik reaksiyonlara, cilt tahrişine ve hatta kabarcıklara neden olabiliyor.

TÜRNKİYE'DE HALA SATILIYOR

ABD’de raflardan kaldırılan ürünlerin Türkiye’de hâlâ satılıyor olması endişe yaratıyor. Dermatologlar, tüketicilerin ürün içeriklerini dikkatle incelemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle sıcak hava ve UV ışınlarına maruz kalan ciltlerde bu bileşenlerin daha zararlı hale gelebileceği belirtiliyor.

La Roche-Posay, geri çağırma kararı sonrası ürünleri daha güvenli hale getirmek için formülasyon değişikliği üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Ancak daha önce ürün satın alan kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Uzmanlar, cilt sağlığını korumak için bilinçli ürün seçimi ve dermatolog tavsiyesiyle hareket edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.