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Messi bir rekor daha kırdı. Dünya Kupası bitti rekorları bitmedi

Katar'daki Dünya Kupası'nı Arjantin Milli Takımı kazanırken yıldızı Messi de rekor üstüne rekor kırmıştı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 20:26
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Dünya Kupası bitti rekorları bitmedi. Messi bir rekor daha kırdı

Messi bir rekor daha kırdı. Dünya Kupası bitti rekorları bitmedi
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Dünya Kupası bitti ama Messi'nin rekorları bitmedi.

Bu kez de Messi'nin Dünya Kupası ile Instagram hesabında yaptığı paylaşım tüm zamanların rekorunu kırdı.

Messi'nin Instagram’dan yaptığı Dünya Kupası fotoğrafıyla “O kadar çok hayal ettim ki, o kadar çok istedim ki hala inanamıyorum” paylaşımı 44 milyon 760 bin 923 beğeni alarak en çok beğeni alan sporcu paylaşımı rekorunu kırdı.

Messi turnuvanın en iyi oyuncusu seçilirken gol krallığını ise Mbappe'ye kaptırmıştı.

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