ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi yapıldı. Bizim Çocuklar, play-off'un ilk turunda Romanya'yı geçerse Slovakya- Kosova galibiyle final oynayacak. Onu da kazanması durumunda A Milli Futbol Takımı D Grubu'nda yer alacak ve ABD, Avustralya ve Paraguayrakip olacak. Turnuvanın açılış maçı Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA 2026 Dünya Kupası grup kura çekimi, Washington'da yapıldı. Türkiye'nin de bulunduğu play-off oynayacak takımlar kura çekiminde 4. torbada yer aldı. İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi. Organizasyona katılmaya hak kazanacak son 6 ülkenin 4'ü Avrupa Elemeleri play-off turundan, 2'si ise kıtalararası play-off etabından gelecek.

Kura çekimi sonrası Dünya Kupası Grupları şöyle oluştu...

A Grubu: Meksika, Kore, Güney Afrika, Play off A kazananı

B Grubu: Kanada, İsviçre, Katar, play-off D kazananı

C Grubu: Brezilya, Fas, İskoçya, Haiti

D Grubu: ABD, Avustralya, Paraguay, play-off C kazananı.

E Grubu: Almanya, Ekvador, Fil Dişi Sahilleri, Curusao

F Grubu: Hollanda, Japonya, Tunus, play-off B kazananı

G Grubu: Belçika, İran, Mısır, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Uruguay, Suudi Arabistan, Cape Verde

I Grubu: Fransa, Senegal, Norveç, play-off 2 kazananı

J Grubu: Arjantin, Avusturya, Cezayir, Ürdün

K Grubu: Portekiz, Kolombiya, Özbekistan, play-off 1 kazananı

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Panama, Gana



ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından yarın duyurulacak.

Turnuva ağacıysa şöyle...