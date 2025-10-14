Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden Türkiye, deplasmanda 3-2 yendiği Gürcistan’ı bu gece 21.45'te Kocaeli'nde konuk ediyor. Karşılaşma TV 8'den naklen yayınlanacak. 24 yıllık hasretini bitirmek isteyen Türkiye, ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası’na katılmak hedefinde. Eleme maçları sonucunda Avrupa’dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. 12 grup birincisi direkt Dünya Kupası'na katılırken grup ikincileri ve Milletler Ligi'nden gelen 4 takım play-off oynanacak. 4 gruba ayrılacak16 takım 2026 mart ayında tek maç eleme usulüyle karşılaşacak. İki rakibini yenen takım Dünya Kupası biletini alacak.

SENARYOLAR

Grupta 3 maç sonunda 9 puanı bulunan İspanya’nın grup liderliği neredeyse garanti. Bu durumda hedefini ikincilik olarak belirleyen 'Bizim Çocuklar' için Gürcistan karşılaşması çok kritik. Rakibini yenmesi durumunda puanını 9'a çıkarak Türkiye rakibi ile farkı iki maç kala 6'ya çıkaracak. Dünya Kupası elemelerinde genel averaja bakıldığı için play-off garanti olmayacak. Ama Türkiye'nin Bulgaristan ya da İspanya karşısında alacağı tek puan Dünya Kupası hayalinin play-off'a taşınması anlamanı ageliyor. Beraberlik durumunda milliler son iki karşılaşmaya üç puan farkıyla girecek. En kötü senaryo yani yenilgi gerçekleşirse iki takım 6 puana sahip olacak ve play-off'a gidecek ülke sona iki mücadelede belirlenecek.

1. TORBA İÇİN GALİBİYET LAZIM

Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli. Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa büyük ihtimalle seri başı olacak. Bu durumda play-off yarı final maçı Türkiye'de yapılacak. Ayrıca 1. torbada olacak ülkelere Ulusular Ligi'nden play-off'a gelen nispeten daha güçsüz rakipler çıkıyor.



MUHTEMEL İLK 11'LER

Türkiye'nin bu kritik karşılaşmaya Uğurcan, Eren, Abdülkerim, Merih, Mert Müldür, Hakan, Orkun, Kenan, Arda, Barış Alper, Kerem 11'i ile çıkması bekleniyor. Gürcistan ise sahada şu 11 ile yer alacak: Mamardashvili – Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Shengelia – Kiteishvili, Kvekveskiri – Chakvetadze, Tsitaishvili, Davitashvili – Kvaratskhelia.

TFF'DEN TEK SES ÇAĞRISI

Bu önemli karşılaşma öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ada açıklama geldi. Açıklama şöyle: "Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."