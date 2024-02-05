Dünya Kupası programı belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük futbol turnuvasının ilk maçı 11 Haziran 2026 tarihinde Meksika'nın başkenti Meksiko'daki 83 bin kişilik Azteca Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Azteca Stadı, 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Diego Armando Maradona'nın eliyle attığı golle unutulmaz olmuştu.

2026 Dünya Kupası'nın final maçı, 19 Temmuz 2026'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki 82 bin 500 kişilik MetLife Stadyumu'nda oynanacak.

11-27 Haziran tarihlerindeki grup maçları, turnuvanın ev sahibi olan 16 şehrin hepsinde yapılacak.

Son 32 turu maçları 28 Haziran-3 Temmuz'da Guadalajara ve Philadelphia dışındaki diğer kentlerde, son 16 turu karşılaşmaları ise 4-7 Temmuz'da Vancouver, Seattle, Meksiko, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia ve New York/New Jersey'de gerçekleştirilecek.

9-11 Temmuz'daki çeyrek finallerde Los Angeles, Kansas City, Miami ve Boston, 14-15 Temmuz'daki yarı finallerde Dallas ve Atlanta, 18 Temmuz'daki üçüncülük maçında ise Miami ev sahibi olacak.

2026 Dünya Kupası'nda 8 grupta 32 takımın yerine 12 grupta 48 takım mücadele edecek ve turnuva boyunca toplam 64 maçın yerine 104 maç izlenecek.

Grubunu ilk 2 sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi 8 üçüncü takım, son 32 turuna yükselecek.

Meksika'nın 1970 ve 1986, ABD'nin de 1994'te ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda bu heyecanı Kanada ilk defa yaşayacak.

2026 Dünya Kupası'nın fikstürü ise 2025 yılı sonunda belirlenecek.