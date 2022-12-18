Nefes kesen final uzatmalara gitti

Dünya Kupası finalinde son şampiyon Fransa ile Arjantin karşı karşıya geldi. Fransa, Arjantin karşısında 2-0 geri düştüğü maçı Mbappe'nin golleriyle 2-2'ye getirdi ve maçı uzatmalara taşıdı.
23.dakikada Lionel Messi Arjantin'i öne geçirdi. Penaltıda topun başına geçen Lionel Messi sol ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0
Arjantin'in ikinci golü 36.dakikada geldi. Hızlı gelişen Arjantin atağında Messi'nin şık pasıyla sağ kanatta topla buluşan Molina, Mac Allister'ı savunma arkasına kaçırdı. Ceza alanına girmeden sağ çaprazdan pasını sol tarafa çıkaran Mac Allister, Di Maria'yı gördü. Sol çaprazda bulunan Di Maria'nın sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 2-0
Mbappe farkı 1'e indiren golü 80.dakikada kaydetti. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe, topu ağlara gönderdi: 2-1
Golden 1 dakika sonra Mbappe maça beraberliği getirdi. Thuram ile verkaç yapan Mbappe, ceza sahası içi sol çaprazında sağ ayağıyla gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2
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