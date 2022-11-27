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Messi kupanın rekorunu kırdı

Arjantin'in Meksika'yı 2-0 yendiği dünkü maçı 88.966 seyirci izleyerek kupanın rekorunu kırdı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:32
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Dünya Kupası'nda Arjantin Meksika maçını 88.966 kişi izledi

Messi kupanın rekorunu kırdı
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SEDAT KAYA/ Yeniçağ

18 Aralık'ta final oynayacak olan Lusail Stadyumu, FIFA'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1994 Dünya Kupası finalinden bu yana en büyük seyirciyi ağırladı.

California Pasadena'daki Rose Bowl'da Brezilya'nın İtalya'yı penaltılarla yendiğini maçta 91.194 kişi vardı.

Dünkü maçı izleyenlerin çok büyük kısmı, Arjantin'in yıldızı Messi için stada geldiklerini söylediler.

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