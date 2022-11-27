Messi kupanın rekorunu kırdı

SEDAT KAYA/ Yeniçağ

18 Aralık'ta final oynayacak olan Lusail Stadyumu, FIFA'ya göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1994 Dünya Kupası finalinden bu yana en büyük seyirciyi ağırladı.

California Pasadena'daki Rose Bowl'da Brezilya'nın İtalya'yı penaltılarla yendiğini maçta 91.194 kişi vardı.

Dünkü maçı izleyenlerin çok büyük kısmı, Arjantin'in yıldızı Messi için stada geldiklerini söylediler.