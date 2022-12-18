Bir millet final için bir araya geldi

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in 15 noktasında toplanan binlerce Arjantinli tezahüratlarla, danslarla adeta festival yapıyor.

Ellerinde Arjantin bayrakları ve Messi fotoğraflarını tutan Arjantinliler, “sesimiz 13.300 kilometre uzakta, Katar’daki oyunculara ulaşacak” diye bağırıyorlar.

Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio, "Kim olduklarını, ne düşündüklerini veya nereden geldiklerini bilmeseniz bile, yanınızdaki kişiyle birlikte golü kutlama tutkusu, o birliktelik, o mutluluk. İşte hepimiz aynı tutkunun arkasındayız.” dedi.