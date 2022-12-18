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Bir millet final için bir araya geldi

Ekonomik krizle, açlıkla, yolsuzluklarla boğuşan Arjantin halkı her şeyi unutup Dünya Kupası finali için bir araya geldi.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 15:46
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Dünya Kupası'nda Arjantin taraftarı final için bir araya geldi

Bir millet final için bir araya geldi
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Arjantin’in başkenti Buenos Aires’in  15 noktasında  toplanan binlerce Arjantinli tezahüratlarla, danslarla  adeta festival yapıyor.

Ellerinde Arjantin bayrakları ve Messi fotoğraflarını tutan Arjantinliler, “sesimiz 13.300 kilometre uzakta, Katar’daki oyunculara ulaşacak” diye bağırıyorlar.

Buenos Aires Belediye Başkanı Horacio, "Kim olduklarını, ne düşündüklerini veya nereden geldiklerini bilmeseniz bile, yanınızdaki kişiyle birlikte golü kutlama tutkusu, o birliktelik, o mutluluk. İşte  hepimiz aynı tutkunun arkasındayız.” dedi.

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