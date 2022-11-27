Arjantin'in Meksika galibiyeti sonrası soyunma odası yıkıldı

Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşılaştı. Arjantin maçı 2-0 kazandı. Maçın gollerini 64'de Messi ve 87'de E.Fernandez kaydetti. Arjantin son maç öncesi kritik bir 3 puan aldı.

MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASI YIKILDI

Galibiyet sonrası Arjantin soyunma odası bayram yerine döndü. Futbolcular marş söyleyip 3 puanı kutladılar.