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Arjantin'in Meksika galibiyeti sonrası soyunma odası yıkıldı

Dünya Kupası'nda Arjantin, Meksika'yı yendi. Maç sonrası soyunma odasında büyük bir sevinç yaşandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:13
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Dünya Kupası'nda Arjantin'in Meksika'yı yenmesi sonrası soyunma odası yıkıldı

Arjantin'in Meksika galibiyeti sonrası soyunma odası yıkıldı
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Dünya Kupası C grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşılaştı. Arjantin maçı 2-0 kazandı. Maçın gollerini 64'de Messi ve 87'de E.Fernandez kaydetti. Arjantin son maç öncesi kritik bir 3 puan aldı.

MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASI YIKILDI

Galibiyet sonrası Arjantin soyunma odası bayram yerine döndü. Futbolcular marş söyleyip 3 puanı kutladılar.

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Rüya Başak Korkmaz
27.11.2022 13:29
ne bu. Bu kadar mı futbola düşkün olunur. Biraz da asalete, zerafete düşkün olun, oturun köşenizde sessiz, sessiz. Yoksa kabiliyetsiz nesiller mi yetiştiriyoruz. Tabiki bşk.ların suçu.  
 
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