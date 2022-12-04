Arjantin'i ağlatan fotoğraf ortaya çıktı

Görselde Lionel Messi her biri farklı renkli saç bantlarına sahip dört çocuğu ellerinden tutarken görülüyor . Çocuklar Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez ve Cristian "Cuti" Romero.’



Arjantin’de çok büyük ilgi gören bu görsel, ünlü Ninja Kablumbagaları çizgi romanında eğitimci ve yetiştirici olan Master Splinter'ın Donatello, Leonardo, Michelangelo ve Raphael'i elinden tuttuğu bir çizimden betimlendi. O çocuklar büyüyünce bu kez hocalarının elinden tutuyor.