Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, Avrupa Kulüpler Birliği (EFC) Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Futbol dair değerlendirmelerde bulunan Infantino, yaz aylarında bazı ülkelerde aşırıcı sıcak havanın etkili olduğunu hatırlattı ve Dünya Kupası tarihlerinin yeniden belirlenebileceğini belirtti.

Yaz aylarındaki hava şartlarının artık futbol oynama şartlarını zorlaştırdığını dile getiren Infantino, bu konuyu sürekli değerlendirdiklerini söyledi.

"SADECE DÜNYA KUPASI'YLA İLGİLİ DEĞİL"

“Bu durum sadece Dünya Kupası ile ilgili değil genel bir değerlendirme yapıyoruz” diyen Infantino, Avrupa şartlar açısından daha elverişli olan haziran ayının verimli kullanılamadığı yorumunu yaptı.

Aralık ve temmuz aylarının uygun olmayacağını belirten FIFA Başkanı, dünyanın her yerinde futbol oynamak için en uygun tarihlerin mart ve ekim ayları olduğunu kaydetti.

"AÇIK FİKİRLİ OLMALIYIZ"

2034 yılında Suudi Arabistan’da düzenlenecek Dünya Kupası için de en uygun zamanın bu aylar olduğunu vurgulayan Infantino, “Sonuçlara ne zaman ulaşacağımızı göreceğiz sadece açık fikirli olmalıyız. Tüm tarafların faydasına olacak bir denge oluşturmalıyız Uluslararası kupalar, transfer dönemi ve kulüp organizasyonlarını konuşurken tüm unsurları göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı.