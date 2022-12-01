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Etekli İskoçlar ilgi odağı

Katar'daki Dünya Kupası'nda İskoçlar ve eteği büyük ilgi odağı oldu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 11:37
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Dünya Kupası'nda etekli İskoçlar ilgi odağı oldu

Etekli İskoçlar ilgi odağı
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Katar'daki Dünya Kupası'nda İskoçya yok ama taraftarları orada.

Geleneksel etekli giysileriyle Doha sokaklarını gezen İskoçyalılar'ın giyimi büyük ilgi uyandırırken, özellikle Arap ülkelerinden gelen taraftarlar onlarla fotoğraf çektirmek için adeta yarışıyor.

İskoç taraftarların lideri Brian Hendry, kendisinin ve etek giyen arkadaşlarının maçlarda fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlar tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

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