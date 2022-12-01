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Fransa Avustralya'dan futbolla intikam almak istedi, ama olmadı

Dünya Kupası'nda Fransa ile Avustralya karşılaştı. Fransa 4-1 yendiği maç ile Avustralya'dan intikam almak istedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 14:12
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Dünya Kupası'nda Fransa Avustralya'dan futbolla intikam almak istedi, ama olmadı

Fransa Avustralya'dan futbolla intikam almak istedi, ama olmadı
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Avustralya Fransa'ya 35 milyar Euro verecek ve bunun karşılığında Avustralya için  ortak denizaltılar yapılacak, Avustralya Fransa'dan teknolojiyi de alacaktı. Anlaşma imzalandı. 

Ama kısa bir süre önce Avustralya tek taraflı olarak anlaşmayı feshedince, Fransa'nın 35 milyar Euro'su güme gitti! 

Avustralya bu iptal için Fransa'ya 555 milyon Euro ödeyecek. Tabii anlaşmanın iptal edilmesinin arkasında ABD ve İngiltere'nin olduğunu söylemeye gerek yok!

Bugün Dünya Kupası eleme grubunda Fransa-Tunus ve aynı grupta olan Danimarka-Avustralya maçları vardı. 

Herkes Danimarka Avustralya'yı yener; ama Fransa, Tunus'u rahatlıkla yeneceği için puan farkıyla önde olan Avustralya ile zaten yeterli puanı olan Fransa ile turu birlikte geçer diye düşünüyordu.

Avustralya'nın elenmesi için Danimarka'ya yenilmesi, Tunus'un da mucizevi bir şekilde Fransa'yı yenmesi gerekiyordu.

Fransa-Tunus karşısına öyle bir takımla çıktı ki, tüm oyuncular yedeklerden oluşuyordu. İkinci yarıda Tunus 1-0 öne geçti. Ama Avustralya da Danimarka önünde 1-0 öndeydi.

Yani Fransa'nın hesapları tutmuyordu.

70'inci dakikadan sonra  Fransa lütfen kabilinden  asları oyuna almaya başladı. Buna rağmen Tunus, maçı 1-0 kazandı.

Ama Avustralya Danimarka'yı yendiği için turu geçen, Tunus yerine Avustralya oldu.
Fransa'nın bizans işi ayak oyunu da böylece gümledi.

Durum budur. 

Ben ve benim gibiler bunu yemedik Fransa! Ama 35 milyar Euro gibi bu yeşil saha hesabı da elinde patladı; hayatta seni yenemeyecek Tunus'a da yenilmişliğinle kaldın. Üstelik Dünya Kupası'nın en güçlü favorisi konumunda iken!

30 Kasım 2022-Çarşamba-Fatih Güllâpoğlu

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