Gol düellosunda kazanan İsviçre

Dünya Kupası G grubunda Surbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.
5 gollü maçı kazanan İsviçre oldu.
İsviçre'nin gollerini 20'de Shaqiri, 44'de Embolo ve 48'de Freuler kaydetti.
Sırbistan'ın gollerini ise 26'da Mitrovic ve 35'de Vlahovic attı.
Bu sonuçla İsviçre gruptan 6 puanla 2.çıkarken, Sırbistan 1 puanla kupaya veda etti.
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