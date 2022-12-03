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Gol düellosunda kazanan İsviçre

Dünya Kupası'nda heyecan G Grubu maçları ile devam etti.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:02
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Dünya Kupası'nda İsviçre Sırbistan'ı mağlup etti

Gol düellosunda kazanan İsviçre
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Dünya Kupası G grubunda Surbistan ile İsviçre karşı karşıya geldi.

5 gollü maçı kazanan İsviçre oldu.

İsviçre'nin gollerini 20'de Shaqiri, 44'de Embolo ve 48'de Freuler kaydetti.

Sırbistan'ın gollerini ise 26'da Mitrovic ve 35'de Vlahovic attı.

Bu sonuçla İsviçre gruptan 6 puanla 2.çıkarken, Sırbistan 1 puanla kupaya veda etti.

 

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