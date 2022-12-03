Aboubakar'ın 90+2'de attığı gol Kamerun'a yetmedi

Dünya Kupası G grubunda Kamerun ile İsviçre karşılaştı.
Kamerun Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Tek gol Vincent Aboubakar'dan geldi.
Bu sonuçla Brezilya gruptan lider çıkarken, Kamerun Dünya Kupası'na veda etti.
Kamerun'da eski Beşiktaşlı Aboubakar ilk 11'de başladı. 90+3'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
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