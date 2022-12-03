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Aboubakar'ın 90+2'de attığı gol Kamerun'a yetmedi

Kamerun ile Brezilya, Dünya Kupası G grubunda kozlarını paylaştı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 00:00
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Dünya Kupası'nda Kamerun ile Brezilya golsüz berabere kaldı

Aboubakar'ın 90+2'de attığı gol Kamerun'a yetmedi
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Dünya Kupası G grubunda Kamerun ile İsviçre karşılaştı.

Kamerun Brezilya'yı 1-0 mağlup etti. Tek gol Vincent Aboubakar'dan geldi.

Bu sonuçla Brezilya gruptan lider çıkarken, Kamerun Dünya Kupası'na veda etti.

Kamerun'da eski Beşiktaşlı Aboubakar ilk 11'de başladı. 90+3'de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

 

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