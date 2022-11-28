Aboubakar şov yaptı, Kamerun geri döndü

Dünya Kupası G grubu ikinci maçında Kamerun ile Senegal karşı karşıya geldi.
Geri dönüşlerin yaşandığı mücadele 3-3 tamamlandı.
Kamerun'un gollerini 29'da Castelletto, 64'de Aboubakar ve 66'da Choupo-Moting atarken, Sırbistan'ın gollerini 45+1'de Pavlovic, 45+3'de S.Milinkovic-Savic ve 53'de A.Mitrovic kaydetti.
Böylece Kamerun ve Sırbistan gruptaki ilk puanlarını aldılar.
Grubun diğer karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre karşılaşacak. Maç saat 19.00'da TRT 1'den yayınlanacak.
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