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Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak maçı kadın hakem yönetecek

Dünya Kupası'nda oynanacak Kosta Rika-Almanya maçı ile bir ilk yaşanacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:43
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Dünya Kupası'nda Kosta Rika ile Almanya maçını yönetecek kadın hakem Stephanie Frappart tarihe geçecek

Dünya Kupası'nda bir ilk yaşanacak maçı kadın hakem yönetecek
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FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda oynanacak olan Kosta Rika-Almanya karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıkladı. Frappart, Dünya Kupası'nda maç yönetecek olan ilk kadın hakem olacak.

FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı. 
Yapılan açıklamaya göre Al Bayt Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak olan Kosta Rika-Almanya maçını Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek.

Öte yandan Frappart'ın yardımcılığını kadın hakemler Neuza Back ve Karen Diaz üstlenecek.

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