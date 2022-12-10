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Arjantin Hollanda maçında statta öldü: Ünlü gazeteci gözaltına alınmıştı

Tanınmış Amerikalı gazeteci Grant Wahl, Arjantin Hollanda maçının heyecanına dayanamayarak kalp krizinden öldü. Olay spor dünyasında büyük bir şok ve kedere yol açtı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 09:42
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Dünya Kupası'ndan ölüm haberi geldi

Arjantin Hollanda maçında statta öldü: Ünlü gazeteci gözaltına alınmıştı
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48 yaşındaki gazetesi Lusial Stadı basın tribünün fenalaştı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
ABD Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmek hepimizi çok üzdü. Grant, futbolu hayatının işi haline getirdi. Onun ve parlak yazılarının artık aramızda olmayacağı için mahvolduk." dedi.
Wahl geçtiğimiz günlerde LGBTQ topluluğunun haklarını korumak için gökkuşağı renklerinde bir t-shirt giydiği için Katar'da kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

KARDEŞİ VİDEO YAYINLADI

Ünlü gazetecini kardeşi paylaştı video ile abisinin ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu.

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