Arjantin Hollanda maçında statta öldü: Ünlü gazeteci gözaltına alınmıştı

48 yaşındaki gazetesi Lusial Stadı basın tribünün fenalaştı ve tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ABD Milli Takımı resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmek hepimizi çok üzdü. Grant, futbolu hayatının işi haline getirdi. Onun ve parlak yazılarının artık aramızda olmayacağı için mahvolduk." dedi.

Wahl geçtiğimiz günlerde LGBTQ topluluğunun haklarını korumak için gökkuşağı renklerinde bir t-shirt giydiği için Katar'da kısa süreliğine gözaltına alınmıştı.

KARDEŞİ VİDEO YAYINLADI

Ünlü gazetecini kardeşi paylaştı video ile abisinin ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu.