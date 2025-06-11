Dünya Kupası'nı garantilediler: 13 ülke bileti kaptı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası için eleme maçları devam ediyor.

İlk kez 48 takımla gerçekleştirilecek dev organizasyona şu ana kadar 13 ülke katılmayı garantiledi.

ABD, Kanada ve Meksika ev sahibi ünvanıyla katılacağı 2026 Dünya Kupası'nda olmayı garantileyen diğer ülkeler şöyle:

Brezilya, Ekvador, Avustralya, Arjantin, İran, Japonya, Ürdün, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Özbekistan.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.