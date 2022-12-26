Mbappe 1 numara oldu. Dünya Kupası'nı kaçırdı ama değeri rekor kırdı

Katar'daki Dünya Kupası finalinde hat trick yapmasına rağmen Fransa'nın Brezilya'ya penaltılarla kaybetmesine engel olamayan Mbappe, Altın Ayakkabı'yı almasına rağmen büyük üzüntü yaşamıştı.

Ancak Mbappe'nin Dünya Kupası'nda oynadığı futbol değerinin katlanmasına yol açtı. Fransız futbolcu, dünyanın en değerli futbolcusu oldu.

Transfermarkt'a göre Mbappe'nin piyasa değeri 180 milyon euroyu buldu.

İngiliz Jude Belingham 110 milyon euro ile ikinci, yine İngiliz Saka 100 milyon euro ile üçüncü sırada yer aldı.