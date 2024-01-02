Dünya malı dünyada kalır atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya malı dünyada kalır atasözünün anlamı nedir?
Dünya malı dünyada kalır atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dünya malı dünyada kalır atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişi öldüğünde bu dünyada var olan malını, mülkünü, parasını, evini, ocağını, arabasını öbür dünyaya götüremez.

Bu yüzden maddi sebeplerle bu dünyada kimsey kırmamak gerekir. Kişi ölmeden gerek kendisi için gerekse hayırlı işler için para harcamaktan korkmamalıdır.

DÜNYA MALI DÜNYADA KALIR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Dünya malı dünyada kalır güzel kızım, boş ver bu kadar sıkmayın kendinizi"

"Yaa Ali amca! Her şey bana kalacak diyordun 2 metre kefenle gömüldün, dünya malı dünyada kalıyor işte..."

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