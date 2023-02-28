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Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesinde

DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gaziantep’e geldiğini açıkladı.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 10:34
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Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesinde

Dünya Sağlık Örgütü deprem bölgesinde
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gaziantep’e geldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr Tedros gelişiyle ilgili şunları söyledi:

“Sağlık görevlileri, sağlık çalışanları ve müdahale ekipleri ve son depremlerden etkilenen insanlarla görüşmek üzere Gaziantep, Türkiye'ye yeni geldim. Dr. Hans Kluge ve ben, DSÖ'nün Türkiye'deki tüm insanlar için iyileşme ve sağlık konusundaki dayanışmasını ve desteğini yeniden teyit edeceğiz”

Türkiye’nin içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ise Dr. Tedros’u karşılayarak DSÖ’nün deprem felaketinden etkilenen bölgelerindeki çalışmaları inceleyeceklerini dile getirdi.

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