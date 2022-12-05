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DSÖ: Dünyanın yüzde 90'ı korona virüse karşı dirençli

Cenevre merkezli örgüt, küresel bağışıklık konusundaki tahminini açıkladı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:57
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ): Dünyanın yüzde 90'ı korona virüse karşı dirençli

DSÖ: Dünyanın yüzde 90'ı korona virüse karşı dirençli
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

İHA’nın haberine göre; Basın toplantısı düzenleyen Ghebreyesus, “Pandeminin acil durum aşamasının sona erdiğini söyleyebilmeye çok daha yakınız ama henüz o noktada değiliz” ifadelerini kullandı.

GHEBREYESUS: KABUL EDİLEMEZ

Örgütün istatistikleri, haftalık ölüm sayısının son beş hafta içinde biraz düştüğünü, ancak geçen hafta 8 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini gösteriyor.
DSÖ Direktörü, “Enfeksiyonları önlemek ve hayat kurtarmak için bu kadar çok aracımız varken, pandeminin üçüncü yılı kabul edilemez” diye konuştu.

EN AZ YÜZDE 90'IN BAĞIŞIKLIĞI VAR

DSÖ, dünya nüfusunun en az yüzde 90'ının, enfeksiyon geçirme veya aşılama nedeniyle koronavirüse karşı "bir miktar" bağışıklığa sahip olduğunu tahmin ediyor.
Diğer taraftan Ghebreyesus, “gözetim, test ve aşılamadaki boşlukların, ciddi ölçekte ölümlere neden olabilecek yeni bir türün ortaya çıkması için  koşulları yaratmaya devam ettiğini” sözlerine ekledi.

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