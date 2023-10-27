Dünya şampiyonu Nesrin Baş'tan 100. yıl mesajı

Dünya Şampiyonu Milli Güreşçimiz Nesrin Baş: “Türk kadınının gücünü gösterdiğim için mutluyum”

Dünya şampiyonu Nesrin Baş'tan 100. yıl mesajı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U-23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda, 68 kilo kategorisinde Nesrin Baş Dünya şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı.

Milli güreşçimiz Nesrin Baş, Cumhuriyetimizin 100. yılında üst üste ikinci kez Dünya şampiyonu olmaktan dolayı büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk kadınının gücünü gösterdiği için sevinçli olduğunu belirten Nesrin Baş, “Hedefim olimpiyatlara gidip altın madalya kazanmak. Başta ailem olmak üzere; Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu’na ve antrenörlerime teşekkür ediyorum. Türk kadınının gücünü göstermeye devam edeceğim. Ne mutlu Türküm diyene” diye konuştu.

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