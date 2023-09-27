Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı

Ülkemize Dünya birinciliği getiren ve Artistik Buz Pateni'nde 5. kez Dünya şampiyonu olan Naz Arıcı'nın performansının tamamı nefes kesti. Naz Arıcı: “Şampiyonluğumu Atatürk’ün Türkiyesi’nde geleceğe umutla bakan tüm kadınlara hediye ediyorum.”

Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı

Uluslararası Buz Pateni Federasyonu'nun Almanya'da düzenlediği 2023 Uluslararası Yetişkinler Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Naz Arıcı altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Branşında beşinci dünya şampiyonluğunu kazanan milli sporcu Naz Arıcı şampiyonaya aralıksız ve disiplinli bir çalışma süreci ile hazırlandığını anlattı.

Naz Arıcı, “Ülkece çok zorlu dönemden geçtik. Bu süreçte ben de çok etkilendim. Bu anlamlı günde altın madalyayı alıp ülkeme armağan etmek benim için çok önemliydi ve başardım” diye konuştu.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
Soba borcunu ödemek için su satarak para biriktiren yaşlı amcayla iş insanının duygulandıran sohbeti. Yaşasın güzel insanlar
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
İlkokul 3'e giden bu çocuğu hiç unutamayacaksınız. Bu çocuklara bunları dedirttiniz ya gün yüzü görmeyin
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Son Haberler
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı Güncel
Dünya devi emlak şirketinin iflası an meselesi. 120 bin kişi işsiz kalacak. Borcu dudak uçuklattı
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı Teknoloji - Otomotiv
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat: Uzmanlar '10 kere düşünün' uyarısı yaptı
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı Spor
Inter ilk kez yenildi. Napoli farklı kazandı
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı Spor
Manchester City yıkıldı. Arsenal, Liverpool ve Chelsea kazandı
Yıldırım düşen ev alev alev yandı Güncel
Yıldırım düşen ev alev alev yandı
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı Spor
Adana Demirspor'dan Belhanda açıklaması. Hastaneye kaldırılmıştı
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü Yaşam
Beylikdüzü’nde doğal gaz kutusu yandı, 1 motosiklet küle döndü