Dünya şampiyonu Süper Lig'e geliyor

Galatasaray, transfer piyasasında dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor.

Katar'da Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Rodrigo De Paul'u kadrosuna katmak için adımlarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu transferi büyük bir gizlilik içinde yürütürken, Atletico Madrid ve De Paul'un menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi.

30 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu ile yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi.

İspanya'dan alınan haberlere göre, Atletico Madrid'in De Paul'u satış listesine koyup koymama konusunda henüz nihai bir karara varmadığı öğrenildi.

Ancak oyuncunun menajerinin transfer için onay verdiği belirtildi.

Galatasaray, De Paul transferinde önemli bir adım daha atmayı planlıyor.

Geçen sezon toplam 48 maçta forma giyen De Paul, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirtilen De Paul'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.