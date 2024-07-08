Dünya şampiyonu Süper Lig'e geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya şampiyonu Süper Lig'e geliyor

Galatasaray Messi'nin takım arkadaşı Rodrigo De Paul'u İstanbul'a getirmek üzere temasları sıklaştırdı.

Galatasaray, transfer piyasasında dikkat çekici hamleler yapmaya devam ediyor.

Katar'da Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi yaşayan Rodrigo De Paul'u kadrosuna katmak için adımlarını hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu transferi büyük bir gizlilik içinde yürütürken, Atletico Madrid ve De Paul'un menajeriyle iletişime geçtiği öğrenildi.

30 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu ile yapılan ilk temasların olumlu geçtiği ifade edildi.

İspanya'dan alınan haberlere göre, Atletico Madrid'in De Paul'u satış listesine koyup koymama konusunda henüz nihai bir karara varmadığı öğrenildi.

Ancak oyuncunun menajerinin transfer için onay verdiği belirtildi.

Galatasaray, De Paul transferinde önemli bir adım daha atmayı planlıyor.

Geçen sezon toplam 48 maçta forma giyen De Paul, 4 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak belirtilen De Paul'un sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

0x0-son-dakika-galatasaray-transfer-haberi-gizli-operasyon-ortaya-cikti-erden-timur-o-yildizi-getiriyor-1691218337040.webp

İlgili Haberler
IFFHS ilan etti. Galatasaray ile Fenerbahçe birbirine girdi
Son Haberler
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti Gündem
Patrik haddini aştı. Türkiye’yi işgalci ilan etti
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı Spor
FIFA Bursaspor'un engelini kaldırdı
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı Ekonomi
Ünlü Turizm Devi İflas Etti Ekonomik Krizle Başa Çıkamadı
Mourinho iyice Türk oldu Spor
Mourinho iyice Türk oldu
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı Gündem
Efsane siyasi parti yeniden kuruldu. Bir dönem iktidardaydı
Ferhat Aysever bulut teknolojisinin gücüne dikkat çekti Gündem
Ferhat Aysever bulut teknolojisinin gücüne dikkat çekti
Zehra Güneş'in doğum gününde nefes kestiler. Filenin Sultanları Beyaz Kelebekler oldu Spor
Zehra Güneş'in doğum gününde nefes kestiler. Filenin Sultanları Beyaz Kelebekler oldu