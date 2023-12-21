Dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Aytunç Akın
Dünya sıralamasında Türkiye'nin yeri belli oldu
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Kızlar Dünya Sıralaması listesini duyurdu. Listenin ilk sırasında ABD yer aldı.

Basketbolda merakla beklenen FIBA Dünya sıralaması açıklandı.

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda İspanya'nın Madrid kentinde 7 maçlık galibiyet serisiyle rekor kırarak şampiyon olan ABD ilk sıradaki yerini kaybetmedi.

Türkiye ise 24. sıradaki yerini korudu.

FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'te yarı finale yükselme başarısını yakalayan Fransa ise 726,2 puanla ikinci sırada yer aldı.

18 YAŞ ALTINDA FRANŞA ŞAMPİYON

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da Konya'da finale yükselen Fransa, İzmir'de düzenlenen FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da turnuvanın en büyüğü olmayı başardı.

Kanada, FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'teki üçüncülüğü sayesinde iki sıra yükseldikten sonra 721,1 puanla 3. sıaraya yerleşti.

SIRBİSTAN'DAN DEV YÜKSELİŞ

Bu arada ilk 40 ülke arasında en büyük ilerlemeyi Sırbistan elde etti ve 20 sıra birden yükselerek 16. oldu.

FIBA 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 yarı finallerine ve FIBA 16 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2023 çeyrek finallerine ulaşmaları bu başarıyı getirdi.

İŞTE SIRALAMA

1. Amerika 830,2

2. Fransa 726,2

3. Kanada 721,1

4. İspanya 717,9

5. Avustralya 699,2

6. Slovenya 685,6

7. Macaristan 669,9

8. Belçika 655,9

9. Japonya 629,2

10. Finlandiya 608,9

11. Hırvatistan 597,1

12. Mali 592,4

13. Çekya 578,1

14. Almanya 576,3

15. İtalya 573,8

16. Sırbistan 567,4

17. Litvanya 564,9

24. TÜRKİYE

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