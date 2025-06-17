Dünya tarihini değiştirecek icat! Herkesin hayal ettiği şey gerçek oldu

Avustralya'nın Sydney Üniversitesi'ndeki bilim insanları düşünceleri beyin dalgalarından okuyarak metne dönüştüren bir yapay zeka modeli tasarladı. Çalışmada, beyin aktivitelerini ölçen giyilebilir elektroensefalogram (EEG) başlığı kullanıldı.

Yapay zekayı daha kolay çalışması için sınırlı sayıda kelimeyle eğitti. Yapay zeka, EEG cihazının topladığı beyin sinyallerini önce kelimelere, ardından da anlamlı cümlelere dönüştürmeyi başardı.

Modelin şu anda yaklaşık yüzde 75 doğruluk oranına ulaştığını belirten araştırmacılar, bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

DÜŞÜNCELER YAZIYA DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Yeni teknolojinin, özellikle bilişsel yetileri azalan hastalar için önemli bir iletişim aracı olabileceği değerlendiriliyor. İnsanların bilgisayarlarla kurduğu etkileşim biçimlerinde de devrim yaratabileceği düşünülüyor.

Araştırma ekibi, geliştirdikleri yapay zekanın iki kişi arasında düşünceyle iletişim kurulmasına da olanak sağlayabileceğini belirtti.