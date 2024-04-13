Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü'ne büyük onur

Merkezi Hollanda'da bulunan vakıf, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 1941 yılında yaptığı bir konuşmada ilan ettiği Dört Özgürlük'ü (ifade, ibadet, yoksulluktan kurtulma ve korkudan kurtulma) korumaya kendini adamış kişi ve kuruluşları onurlandırmaya devam ediyor.

Hollanda'nın Zeeland eyaletinin başkenti Middelburg'ta düzenlenen törende kabul konuşması için kürsüye çıkan Arkın "Benim burada durup bu prestijli ödülü kabul etmem, Çin hükümetine susturulmayacağımıza dair güçlü bir mesajdır" dedikten sonra sözlerine "Uygurlara yönelik zulüm sadece Çin sınırlarıyla sınırlı bir iç mesele değil; ortak eylem ve dayanışmamızı gerektiren küresel bir endişe meselesidir" diye devam etti.

Hollanda kraliyet ailesi üyeleri ve Başbakan Mark Rutte'nin de katıldığı bir törenle İbadet Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi olan Erkin'in oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.