Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü'ne büyük onur

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü'ne büyük onur
Roosevelt Vakfı tarafından her yıl verilen İnanç Özgürlüğü Ödülü'nün bu yılki sahibi Dünya Uygur Kurultayı Sözcüsü Zümretay Arkın oldu.

Merkezi Hollanda'da bulunan vakıf, eski ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in 1941 yılında yaptığı bir konuşmada ilan ettiği Dört Özgürlük'ü (ifade, ibadet, yoksulluktan kurtulma ve korkudan kurtulma) korumaya kendini adamış kişi ve kuruluşları onurlandırmaya devam ediyor.

Hollanda'nın Zeeland eyaletinin başkenti Middelburg'ta düzenlenen törende kabul konuşması için kürsüye çıkan Arkın "Benim burada durup bu prestijli ödülü kabul etmem, Çin hükümetine susturulmayacağımıza dair güçlü bir mesajdır" dedikten sonra sözlerine "Uygurlara yönelik zulüm sadece Çin sınırlarıyla sınırlı bir iç mesele değil; ortak eylem ve dayanışmamızı gerektiren küresel bir endişe meselesidir" diye devam etti.

Hollanda kraliyet ailesi üyeleri ve Başbakan Mark Rutte'nin de katıldığı bir törenle İbadet Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi olan Erkin'in oldukça heyecanlı olduğu gözlerden kaçmadı.

12313131.jpg

aaaaaaa.jpg

erar.jpg

İlgili Haberler
AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek
AB'den Mısır'a 1 milyar avroluk destek
Son Haberler
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı Yerel Haberler
Mardin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı:1 ölü, 1 yaralı
Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi. Gündem
Çimenlik alana tuvaletini yaptı. Kaldırımdan geçenlere aldırış bile etmedi. Umumi tuvalete çevirdi.
Ünlü oyuncu otomobili çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! Kadının imdadına yetişti... Gündem
Ünlü oyuncu otomobili çalan hırsızı kıskıvrak yakaladı! Kadının imdadına yetişti...
AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti Dünya
AVM’de dehşet. 5 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti
Trabzonspor'a Trabzon'da protesto 'Kendi kalelerine gol attılar' Spor
Trabzonspor'a Trabzon'da protesto 'Kendi kalelerine gol attılar'
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek Ekonomi
'POS çalışmıyor IBAN’a at' dönemi son buluyor. Maliye IBAN'cılara ceza kesecek
Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı Magazin
Arzum Onan oğlu ve sevgilisiyle tatile çıktı