'Dünya Varmış' filmi yarın vizyonda

"Dünya Varmış" projesi, çarpıcı görsel efektleri, özgün konsepti, etkileyici kostümleri ve geniş oyuncu kadrosuyla sinemaseverlere benzersiz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Adnan Özgür'ün oturduğu bu yapım, hem görsel hem de hikâye anlatımı açısından fark yaratmayı hedefliyor. Film, "dünyanın sonu" temasını alışılmışın dışında bir bakış açısıyla ele alarak izleyicilere yenilikçi bir sinema anlayışı sunmayı vaat ediyor.

"Dünya Varmış", daha önce denenmemiş bir tür olarak dikkat çekiyor. Film, küresel bir salgın nedeniyle dünyanın sonunun geldiğine inanan ve fütüristik bir sığınak otelde bir araya gelen bir grup seçilmiş insanın sıra dışı hikayesini anlatıyor. Bu grup, yaşadıkları olayları mizahi bir dille deneyimlerken, film macera, arkadaşlık, aşk ve sürprizlerle harmanlanmış bir anlatımla izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir atmosfer sunuyor.

OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Türk sinemasının önemli isimlerini bir araya getiren yapımda Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt, Melisa Şenolsun, Ece Sükan, Erkan Can, Ali Sürmeli, Suzan Kardeş, Ezel Akay, Bahtiyar Engin, Atilla Olgaç ve İskender Altın gibi usta oyuncular yer alıyor. Ayrıca, filmde 1.500’den fazla yardımcı oyuncu da rol alarak projeye büyük bir görsel zenginlik katıyor.

TEKNİK AÇIDAN İZLEYİCİLERE YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM SUNACAK

Teknik anlamda da iddialı bir yapım olan "Dünya Varmış", 5 aylık yoğun bir çalışma sürecinde özenle hazırlanan fütüristik görsel efektleriyle dikkat çekiyor. Yapım sürecinde yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak bazı görsel efektler, ses tasarımları ve afişler oluşturuldu. İzleyiciyi sürekli merakta tutmayı başaran kurgu, gizem, komedi ve aşk unsurlarını ustalıkla bir araya getiriyor.