Dünya yeni pandemiyle karşı karşıya kalabilir! Sağlıkçılardan korkutan uyarı

Son yıllarda gündeme gelen kuş gribi sağlık riski olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar, kuş gribi virüsünün insana bulaşma riskinin arttığını ve küresel bir salgına dönüşme potansiyeli taşıdığını vurgulayarak uyarıda bulunuyorlar.

İngiltere’deki sağlık yetkilileri, virüsün mutasyon geçirip insandan insana bulaşabileceği tehlikesine dikkat çekiyor.

YENİ SALGIN DÜNYADA ENDİŞE YARATIYOR

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), kuş gribi vakalarının özellikle kümes hayvanlarında yaygın olduğunu ve bu durumun insan sağlığı için büyük bir risk oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle virüsün mutasyon geçirmesi, insana bulaşma potansiyelini artırıyor. COVID-19 pandemisinin henüz etkileri geçmemişken, yeni bir salgın tehdidi dünya genelinde endişe yaratıyor.

KÜRESEL SAĞLIK KRİZİ YAŞANABİLİR

Uzmanlar, sağlık sistemlerinin bu yeni tehdit karşısında ne kadar hazırlıklı olduğu konusunda endişeli. Aşılama programları, bilinçlendirme kampanyaları ve acil müdahale planları hızla devreye sokulmazsa, küresel bir sağlık krizi yaşanabilir.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Salgınları önlemek için kümes hayvanlarının gözetim altına alınması, hijyen kurallarına uyulması ve bilinçlendirme kampanyalarının başlatılması önemli adımlar olarak öne çıkıyor.