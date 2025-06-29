Dünya yıldızı için top Solskjaer'de: Beşiktaş için kritik saatler

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya yıldızı için top Solskjaer'de: Beşiktaş için kritik saatler

Orta sahaya yaratıcı bir futbolcu arayan Beşiktaş'a Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen önerildi.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yabancı basında haberler çıkmaya devam ediyor.

İngiliz basınına göre orta saha için tecrübeli isim girişiminde olan Beşiktaş'a Manchester United ile yollarını ayıran Christian Eriksen tavsiye edildi.

33 yaşındaki Danimarkalı yıldız için son kararı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği belirtilirken iki ismin önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Ajax altyapısından yetişen Christian Eriksen; Tottenham Hotspur, Inter ve son olarak Manchester United formaları giymişti.

Son Haberler
İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı
İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı
Yine Icardi yine kriz: Galatasaray'a kötü haber
Yine Icardi yine kriz: Galatasaray'a kötü haber
Çocuklar için büyük tehlike, giderek yükseliyor! En büyük neden ekran süresi
Çocuklar için büyük tehlike, giderek yükseliyor! En büyük neden ekran süresi
Yılın aşk bombası! Sinan Akçıl ile Ece Erken el ele yakalandı! Programında ‘Eniştem’ diyerek sarılmıştı
Yılın aşk bombası! Sinan Akçıl ile Ece Erken el ele yakalandı!
Trabzonspor komşudan beklediği yanıtı alamadı: İstenen futbolcu belli oldu
Trabzonspor komşudan beklediği yanıtı alamadı: İstenen futbolcu belli oldu