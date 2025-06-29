Dünya yıldızı için top Solskjaer'de: Beşiktaş için kritik saatler

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için yabancı basında haberler çıkmaya devam ediyor.

İngiliz basınına göre orta saha için tecrübeli isim girişiminde olan Beşiktaş'a Manchester United ile yollarını ayıran Christian Eriksen tavsiye edildi.

33 yaşındaki Danimarkalı yıldız için son kararı teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in vereceği belirtilirken iki ismin önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Ajax altyapısından yetişen Christian Eriksen; Tottenham Hotspur, Inter ve son olarak Manchester United formaları giymişti.