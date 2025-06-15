Dünya yıldızı İstanbul'da: Fenerbahçe imzalayacak mı?

Edin Dzeko ile yolları ayırdıktan sonra forvet transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un da ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Udinese'nin yıldızı Alexis Sanchez'i listesine aldığı iddia edildi.

Tuttomercato'nun haberine göre 36 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Arjantin ekibi River Plate ile yarışıyor. Oyuncunun İstanbul'da bulunduğu ifade edilirken henüz resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.

kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi takımların formasını giyen Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta görev aldı.

Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.