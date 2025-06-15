Dünya yıldızı İstanbul'da: Fenerbahçe imzalayacak mı?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya yıldızı İstanbul'da: Fenerbahçe imzalayacak mı?

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Edin Dzeko ile yolları ayırdıktan sonra forvet transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin Cenk Tosun'un da ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Udinese'nin yıldızı Alexis Sanchez'i listesine aldığı iddia edildi.

Tuttomercato'nun haberine göre 36 yaşındaki futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler, Arjantin ekibi River Plate ile yarışıyor. Oyuncunun İstanbul'da bulunduğu ifade edilirken henüz resmi bir teklifin olmadığı da belirtildi.

kariyerinde Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter gibi takımların formasını giyen Alexis Sanchez geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla 14 maçta görev aldı.

Yıldız ismin sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Son Haberler
AKP kurulduğundan beri İsrail’e hizmet ediyor! Ünlü gazeteciden çarpıcı yorum
AKP kurulduğundan beri İsrail’e hizmet ediyor! Ünlü gazeteciden çarpıcı yorum
Sağlık Bakanlığı’ndan anne ve bebek sağlığına dijital destek
Sağlık Bakanlığı’ndan anne ve bebek sağlığına dijital destek
Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile görüştü
Erdoğan, Umman Sultanı Teymur El Said ile görüştü
İran'dan İsrail'e barış şartı
İran'dan İsrail'e barış şartı
Trabzon ve çevre illerinde LGS heyecanı yaşandı
Trabzon ve çevre illerinde LGS heyecanı yaşandı