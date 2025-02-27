Dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu'na bugün olanlar olacak. 70 futbol sahası büyüklüğünde

İzmir Çeşme’deki dünyaca ünlü Aya Yorgi Koyu, yeniden yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Mahkeme iptal kararına rağmen imar planı değiştirildi, Emlak Konut ise milyon dolarlık araziler için bugün ihaleye çıkıyor. İzmir Çeşme’deki ünlü Aya Yorgi Koyu, ikinci kez imar değişikliğiyle yapılaşmaya açılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı değişiklikle 372 bin metrekarelik alanın yüzde 54’ü konut ve ticaret alanına dönüştürülürken, sadece yüzde 22’si yeşil alan olarak ayrıldı. Mahkemenin iptal kararına rağmen süreç durmadı ve Emlak Konut, bugün 48 bin metrekarelik üç parsel için ihaleye çıkıyor.

"ARAZİ YAĞMALANACAK"

İhale kapsamında 394 villa tipi ve iki katlı konut yapılabilecek. İhaleyi kazanan şirket, projeyi pazarlayıp satacak ve gelirden Emlak Konut’a pay verecek. Çeşme Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, bu yöntemin tartışmalı olduğunu belirterek, "Devlet arsayı satmıyor, satış hakkını devrediyor. Bu, milyonlarca dolarlık bir alanın yağmalanması anlamına geliyor” dedi.

DEĞERİ 1.5 MİLYAR DOLAR

Bölgenin toplam büyüklüğü 405 dönüm ve yaklaşık 1.5 milyar dolar değerinde. Güler, “Burası sadece birinci bölüm. Kanal İstanbul’dan sonra en büyük rant projesiyle karşı karşıyayız. Çeşme’nin doğası, turistik değeri ve ekosistemi yok edilme riski taşıyor” diyerek sürece tepki gösterdi.

YENİ DAVA AÇILDI

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Çeşme Çevre Derneği, plan iptali için yeniden dava açtı. Yaşam savunucuları, Aya Yorgi’nin yapılaşmaya açılmasının Çeşme’nin doğal yapısını geri dönülmez biçimde bozacağını vurguluyor. Hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.