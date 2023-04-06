Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bloomberght'te yer alan habere göre, HSBC CEEEMEA Bölgesi Kur Stratejisti Murat Toprak tarafından kaleme alınan raporda bozulan temeller ve TL'nin aşırı değerlendiğine dair işaretlerin kurda bankanın daha önce öngördüğünden daha geniş bir düzeltmeye yol açabileceği belirtildi.

Raporda Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ekonomi ve para politikasında, Türk lirasının orta ve uzun vadeli görünümünde etkili olabilecek değişiklikler yaratabileceğinin altı çizildi.

Banka bu değerlendirmenin ardından yıl sonu dolar/TL beklentisini 21'den 24'e yükseltti.