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Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini. Tüm zamanların rekorunu kırmıştı

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor kırılırken HSBC analistleri altın tahminlerini açıkladı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 15:20
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Dünyaca ünlü banka HSBC’den altın tahmini. Tüm zamanların rekorunu kırmıştı

Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini. Tüm zamanların rekorunu kırmıştı
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HSBC’deki analistler altının 2023’ün başlarında savunmada kalmasını ve yıl ilerledikçe yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor.

Buradan hareketle analistler, “Küresel büyümenin dibe vurduğu, faiz oynaklığının zirveye çıktığı ve risk duyarlılığının yükseldiği bir ortamda, doların 2023’te zayıflaması muhtemel. Zayıf bir dolar, muhtemelen altın fiyatları için olumlu olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini göre altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1.814 dolardan alıcı buluyor.

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