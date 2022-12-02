Dünyaca ünlü bankadan altın tahmini. Tüm zamanların rekorunu kırmıştı

HSBC’deki analistler altının 2023’ün başlarında savunmada kalmasını ve yıl ilerledikçe yukarı yönlü hareket etmesini bekliyor.

Buradan hareketle analistler, “Küresel büyümenin dibe vurduğu, faiz oynaklığının zirveye çıktığı ve risk duyarlılığının yükseldiği bir ortamda, doların 2023’te zayıflaması muhtemel. Zayıf bir dolar, muhtemelen altın fiyatları için olumlu olacaktır” ifadelerini kullanıyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini göre altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 1.079 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 1,16 değer kazanmasının ardından şu sıralarda 1.814 dolardan alıcı buluyor.