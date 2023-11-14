Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye kararı

Dünyaca ünlü banka HSBC’nin Türkiye'de şubelerini azaltacağı iddia edildi. Türkiye'de 67 şubesi bulunan HSBC’nin yıl sonunda Türkiye’deki şube sayısını 50’nin altına indirmesi bekleniyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü banka HSBC'den Türkiye kararı

Dünyaca ünlü banka HSBC, Türkiye'de şubelerini azaltma kararı aldı.

hsbc.jpgHSBC TÜRKİYE’DE KÜÇÜLMEYE GİDİYOR

Ziraat Bankası’nın eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşcu, HSBC’nin Türkiye’de yeniden şube kapatmaya başladığını belirtti.

Babuşçu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"HSBC Türkiye’de yeniden şube kapatmaya başladı. Eylül ayı sonu itibariyle 67 şubesi bulunan bankanın yıl sonunda 50 şubenin altına inmesi bekleniyor..."

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BİRER BİRER TÜRKİYE’DEN VAZGEÇİYORLAR

Geçtiğimiz günlerde ise Japonya’nın otomotiv devi MAZDA da Türkiye’den çekilme kararı almıştı.

Ayrıca Koç Holding, LG ve Ford iş birliğinde Ankara'ya kurulması beklenen elektrikli otomobil batarya üretim fabrikasından vazgeçildiğini duyurmuştu.

Avrupa'nın en büyüklerinden olacak tesisin, zamanlamanın doğru olmaması nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.

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