Dünyaca ünlü bankalardan dolar tahmini

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü bankalardan dolar tahmini

Ekonomi dünyasının devleri JP Morgan, HSBC ve Morgan Stanley, Amerikan ekonomisi ve Fed'in yıl sonuna ilişkin faiz indirimi beklentilerini paylaştı.

HSBC'nin Araştırma Bölümü Başkanı Daragh Maher, ABD ekonomisinin güçlü performansı ve Hazine tahvillerinin getiri avantajı nedeniyle doların 2025'te mevcut seviyelerinde kalacağını öngörüyor. Maher, ABD enflasyonunun soğuduğunu gösteren veriler ışığında, ICE ABD Dolar Endeksi'nin (DXY) 2025'i 105 seviyesinde tamamlayacağını ve doların euro ve sterlin karşısında mütevazı bir yükseliş göstereceğini belirtti.

Morgan Stanley Baş Küresel Ekonomisti Seth Carpenter, bu yıl üç faiz indirimi beklediklerini ve enflasyon raporunun bu beklentiyi desteklediğini ifade etti. Carpenter, piyasanın yılın geri kalanı için iki faiz indirimi fiyatladığını, ancak kendilerinin üç indirim beklediklerini söyledi. JPMorgan Chase & Co. ekonomisti Michael Feroli ise olumlu Haziran ayı enflasyon verilerine dayanarak, Fed'in Eylül ayında ilk faiz indirimine gideceğini ve ardından üç ayda bir indirimlerin geleceğini öngörüyor.

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