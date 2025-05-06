Dünyaca ünlü basketbolcudan Alperen Şengün'e methiyeler

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'ın 35 yaşındaki pivotu Draymond Green, son podcast bölümünde Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün hakkında konuştu. İki oyuncunun karşı karşıya geldiği zorlu playoff serisinin ardından konuşan Green, "Ona gerçekten çok saygı duyuyorum," dedi.

İşte Draymond Green'in Alperen hakkındaki açıklamalarından öne çıkanlar;

"Kariyerimde birçok isimle karşı karşıya geldim. Hep derim ki; bir playoff serisinde ya birine olan tüm saygını kaybedersin ya da ona dair büyük bir saygı kazanırsın. Çünkü gerçekten kimin sahici olduğunu, bu tip eşleşmelerde görürsün. Bazıları bu ortamda silinir gider, bazıları ise kendini gösterir. O gerçek bir oyuncu, çok saygı duydum."

"Onun veteranı olsaydım, şöyle derdim: 'Biraz daha az flop yap, biraz daha az abart.' Çünkü benim gibi bir savunmacıya karşı bu tür hareketler yaptığında ben bundan beslenirim. Ama dediğim gibi, fiziksel oynuyor, geri çekilmiyor ve bu yaşta bu kadar cesur olmak kolay değil. Playofflarda sadece oyun değil, maç sonrası tavırlar da gerçek yüzleri gösterir. Şengün bu testten geçti."