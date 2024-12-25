Dünyaca ünlü dev şirket iflas bayrağını çekti! CEO’su açıkladı

ABD’nin önemli perakende zincirlerinden biri olarak gösterilen The Container Store Group, Inc., iflas koruma için Teksas Güney Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvuru yaptı. Şirket, 230 milyon dolarlık borç yükü ve düşen gelirler sebebiyle Chapter 11 kapsamında yeniden yapılandırma sürecine girdi.

CEO’DAN MÜCADELE AÇIKLAMASI

The Container Store Group CEO’su ve Başkanı Satish Malhotra, iflas koruma başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerine devam edeceğine dikkat çekti. Malhotra, "Stratejimiz sağlam ve bu süreç, işimizi güçlendirme hedefimizin bir parçası. Hem çalışanlarımızı koruyacak hem de müşterilerimize üstün bir deneyim sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BORÇ KRİZİ VE FİNANSMAN SORUNLARI

Şirketin finansal sıkıntıları, büyük ölçüde 230 milyon dolarlık borç ve yalnızca 11,8 milyon dolarlık nakit rezervine dayanıyor. Yaşanan bu durumun ardından, The Container Store’un operasyonlarını sürdürebilmesi için ek finansman arayışına girmesine sebep oldu. Şirket, bu kapsamda 40 milyon dolarlık yeni bir finansman anlaşması imzalayarak likidite sağlamayı amaçlıyor.

İPTAL EDİLEN ANLAŞMA BÜYÜK DARBE OLDU

Ekim ayında Beyond adlı şirketle yapılan 40 milyon dolarlık yatırım anlaşmasının iptal edilmesi, şirket için ciddi bir kayba sebebiyet verdi. Beyond’un The Container Store’dan yüzde 40 hisse almayı planladığı bu anlaşma, finansman koşullarının yerine getirilememesi sebebiyle gerçekleşmedi.

ZARAR DUDAK UÇUKLATTI!

Perakende sektöründeki yükselen rekabet, azalan tüketici harcamaları ve düşen konut talebi, şirketin gelirlerini olumsuz etkiledi. The Container Store, 28 Eylül tarihinde sona eren ikinci çeyrekte satışlarının yüzde 10,5 düşerek 196,6 milyon dolara gerilediğini duyurdu. Aynı mağaza satışlarında yüzde 12,5 oranında düşüş yaşanırken, şirket 16,1 milyon dolar net zarar bildirdi.

Şirketin iflas başvurusunun İsveç’teki Elfa işletmesini kapsamadığı ifade edildi. Elfa biriminin operasyonlarına normal şekilde devam edeceği duyuruldu.

The Container Store’un iflas başvurusu, perakende sektöründe yaşanan zorlukların şimdilik son örneği oldu. Daha önce Party City ve Big Lots gibi markalar da yılbaşı öncesinde mağazalarını kapatma planlarını duyurmuştu.