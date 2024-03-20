Dünyaca ünlü ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını bugünden açıkladı

Kaynak: AA
Dünyaca ünlü ekonomistler Merkez Bankası’nın faiz kararını bugünden açıkladı
Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı tahmininde bulundu.

Yabancı uzmanlar, TCMB'nin yarınki faiz kararında politika faizini sabit bırakacağı tahmininde bulunurken, bankanın iletişiminde "bekle-gör" politikasını uygulayacağını ve enflasyonda artış olması durumunda daha da sıkılaşmayı artırabileceğini ifade etti.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal AA muhabirine yaptığı konuşmada son zamanlarda enflasyonda yaşanan yukarı yönlü sürprize rağmen TCMB'nin PPK toplantısında politika faizini yüzde 45'te sabit tutacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB'nin faiz artırımı yoluyla doğrudan sıkılaşmanın önüne geçmeye çalışabileceğini ifade eden Drimal, bankanın iletişiminde bekle-gör politikasının sebepleri olarak son zamanlarda yapılan makro ihtiyati sıkılaştırma önlemleri ve ödemeler dengesinde beklenen iyileşme olabileceğini söyledi.

2025'İN İLK ÇEYREĞİNDE 500 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM GELEBİLİR

Drimal, olasılıkların 250 veya 500 baz puanlık başka bir faiz artışına doğru kaydığını belirtti. Şu an için TCMB'nin politika faizini 2024'ün geri kalanında yüzde 45'te sabit bırakabileceğini ifade eden Drimal, 2025'in ilk çeyreğinde ise 500 baz puanlık bir indirim gelebileceğini belirtti.

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“TL 2. VE 3. ÇEYREKTE GÜÇLENEBİLİR”

Drimal yaptığı açıklamada, "TL için kısa vadeli görünümün negatif ancak cari işlemler hesabındaki iyileşmenin ve beklenen yabancı para girişlerin hala muhtemel olduğunu görüyoruz. Bunlar da TL'nin 2. ve 3. çeyrekte güçlenmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONDA ARTIŞ OLMASI DURUMUNDA TCMB DAHA DA SIKILAŞMAYI DÜŞÜNEBİLİR"

In Touch Capital Markets Kıdemli FX Analisti Piotr Matys de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, TCMB'nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 45 seviyelerinde tutmasının beklendiğini ifade etti.

Matys, "Yatırımcılar, TCMB'nin kararı açıklandığında yayınlayacağı resmi açıklamada bu konuda yeni ipuçları arayacak” ifadelerini kullandı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

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